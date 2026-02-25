Ponte della tangenziale, iniziati i lavori nell’alveo – FOTO

Sono cominciati gli interventi per la sicurezza del ponte della tangenziale. Le opere, del valore di circa 2,7 milioni di euro, riguardano l’alveo del torrente Cervo e non comportano limitazioni alla circolazione.

«Anas ha avviato i lavori di costruzione di una paratia di pali infissi nell’alveo del torrente Cervo, a protezione delle pile del ponte sullo stesso torrente, situato lungo la strada statale 758 “Masserano-Mongrando” – comunica la stessa azienda -. Le lavorazioni interessano esclusivamente le aree nell’alveo del torrente e non sono previste limitazioni al traffico lungo il viadotto».

Le opere, che servono da protezione per le basi dei piloni, si concluderanno entro il 2026. «L’intervento prevede la realizzazione di una paratia di pali della lunghezza complessiva di circa 160 metri, per un investimento pari a circa 2,7 milioni di euro – conclude Anas -. In questa prima fase le attività sono concentrate nell’allestimento del campo base e nella realizzazione delle rampe per il transito dei mezzi d’opera dall’argine alle aree di lavoro nel letto del torrente. Il completamento delle lavorazioni è previsto entro l’anno».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook