Seguici su

BiellaCronaca

Allarme “truffa del dentista” nel Biellese: altri due casi

Fate attenzione! Ecco come funziona il raggiro

Pubblicato

20 secondi fa

il

ecco come funziona il raggiro via sms

Allarme truffa del dentista nel Biellese: altri due casi

Allarme truffa del dentista nel Biellese: altri due casi

Ancora due segnalazioni nel Biellese per la cosiddetta truffa del dentista, un raggiro che sfrutta la rubrica del telefono della vittima per chiedere soldi a parenti e amici.

Il meccanismo è sempre lo stesso: i malintenzionati, attraverso un codice, riescono a inserirsi nei contatti della persona presa di mira e inviano un messaggio a nome suo. Nel testo si parla di un’urgenza improvvisa: servirebbe una somma di denaro importante per saldare una spesa dal dentista, a causa di presunti problemi con la carta di credito. La promessa è quella di restituire l’importo entro la serata.

Se il destinatario accetta di aiutare, arriva il passo successivo: l’invito a effettuare un bonifico su un Iban fornito nel messaggio.

Nei due episodi più recenti, però, le persone contattate hanno intuito l’inganno e non hanno trasferito denaro, avvisando subito i carabinieri.

ecco come funziona il raggiro via sms

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.