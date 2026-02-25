Allarme truffa del dentista nel Biellese: altri due casi

Allarme truffa del dentista nel Biellese: altri due casi

Ancora due segnalazioni nel Biellese per la cosiddetta truffa del dentista, un raggiro che sfrutta la rubrica del telefono della vittima per chiedere soldi a parenti e amici.

Il meccanismo è sempre lo stesso: i malintenzionati, attraverso un codice, riescono a inserirsi nei contatti della persona presa di mira e inviano un messaggio a nome suo. Nel testo si parla di un’urgenza improvvisa: servirebbe una somma di denaro importante per saldare una spesa dal dentista, a causa di presunti problemi con la carta di credito. La promessa è quella di restituire l’importo entro la serata.

Se il destinatario accetta di aiutare, arriva il passo successivo: l’invito a effettuare un bonifico su un Iban fornito nel messaggio.

Nei due episodi più recenti, però, le persone contattate hanno intuito l’inganno e non hanno trasferito denaro, avvisando subito i carabinieri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook