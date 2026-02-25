BiellaCronaca
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una casa
Incidente a Pavignano, in via Ogliaro. Coinvolto un uomo di 38 anni
Incidente a Pavignano, in via Ogliaro, dove un’auto condotta da un uomo di 38 anni è uscita fuori strada, andando a impattare contro la recinzione metallica di una casa.
Nell’urto sono state danneggiate la porta d’ingresso e una porzione di muro.
Immagine di repertorio
