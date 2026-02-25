«Piovono multe per la sosta contromano».

«Piovono multe per la sosta contromano»

«Il mio lavoro mi porta molto spesso a essere a contatto con la gente. E ho scoperto ultimamente che c’è una sorta di “giro di vite” sulla sosta in città. Perché piovono multe per chi parcheggia contromano».

La segnalazione arriva da una commerciante che ha ricevuto spesso le lamentele dei clienti puniti perché utilizzano spazi che si trovano sul lato opposto della carreggiata. E quindi contromano.

«So benissimo che la legge punisce questa infrazione, ma credo che si potrebbe avere un minimo di tolleranza, specialmente nelle zone in cui trovare uno spazio, magari per una commissione veloce è difficilissimo. Comunque è bene che gli automobilisti lo sappiano: non posteggiate contromano».

