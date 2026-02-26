Il sole torna prepotentemente a farla da padrone. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 26 febbraio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La notte si presenta con poche nuvole e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si attestano intorno ai 9,6°C, con una leggera diminuzione fino a 8,5°C nelle ore più tarde. La velocità del vento è moderata, con valori che si aggirano intorno ai 3 km/h, proveniente principalmente da sud.

Nella mattina, il meteo continua a mantenersi sereno, con temperature che salgono progressivamente fino a raggiungere i 14,7°C entro mezzogiorno. L’umidità è piuttosto elevata, attorno al 67%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 1 e i 3 km/h.

Il pomeriggio offre condizioni simili, con un cielo sempre sereno e temperature che toccano un massimo di 15,9°C. La velocità del vento aumenta leggermente, arrivando fino a 5,4 km/h. L’umidità si mantiene attorno al 61%, rendendo l’aria gradevole.

Infine, la sera si preannuncia anch’essa serena, con temperature in calo che si attestano intorno ai 11°C. La velocità del vento è moderata e l’umidità aumenta leggermente, raggiungendo valori intorno all’82%.

In sintesi, le previsioni del tempo indicano una giornata caratterizzata da un clima stabile e temperato, ideale per attività all’aperto.

