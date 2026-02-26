BiellaCronaca
Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore
Molto conosciuta e stimata in città, lascia nel dolore i due figli
“Mamma e papà di nuovo insieme”. Con queste parole Melanie Borchio ha annunciato la morte della madre Cecile Boloko, uccisa da un malore a soli 58 anni, così come il marito una decina di anni fa.
Molto conosciuta e stimata in città, lascia nel dolore i due figli.
Ampio servizio su La Provincia di Biella, in edicola ancora oggi
