Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore

Molto conosciuta e stimata in città, lascia nel dolore i due figli

“Mamma e papà di nuovo insieme”. Con queste parole Melanie Borchio ha annunciato la morte della madre Cecile Boloko, uccisa da un malore a soli 58 anni, così come il marito una decina di anni fa.

Molto conosciuta e stimata in città, lascia nel dolore i due figli.

