Cossato
Attimi di tensione a Cossato: sono arrivati i carabinieri
Insulta il titolare e sputa sulla vetrina del locale
Il proprietario di un locale di Cossato ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo che un cliente, già conosciuto dalle forze dell’ordine, avrebbe iniziato a inveire contro di lui, arrivando a sputare sulla vetrina.
Quando i militari sono giunti sul posto, l’uomo si era già dileguato.
Immagine di repertorio
