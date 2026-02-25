Seguici su

19enne investito mentre si allena e scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo

Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso

19enne investito mentre si allena e scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo.

Sono gravi – ma non tali da far temere per la sua vita – le condizioni di un ragazzo di 19 anni  investito nella serata di domenica in via IV Novembre a Lessona.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è giunto in codice rosso. E dove stato ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, stava svolgendo un allenamento quando avrebbe attraversato la strada senza accorgersi dell’arrivo delle vetture in transito.

Scontro fra due auto

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. I due automobilisti sono rimasti illesi.

Stando a una prima ricostruzione, i conducenti avrebbero tentato di evitare l’impatto con il ragazzo, ma nel farlo le due vetture si sono scontrate tra loro. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi. Lo riporta Notizia Oggi 
