Addio al musicista ed ex postino Rodolfo Malinverni

È improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Rodolfo Malinverni, musicista ed ex postino, scomparso all’età di 72 anni.

La notizia della morte di “Rudi”, come lo chiamavano tanti amici, ha suscitato profonda commozione nel Biellese, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato sia per la sua attività professionale sia per la passione per la musica che lo ha sempre accompagnato.

A dare il triste annuncio sono stati la moglie Anna Boscarato e le due figlie: Francesca, con il marito Daniele e le figlie Chiara e Asia, e Giulia, con il marito Nicolas e i figli Mattia ed Emma. Lo piangono anche i cognati Angelo e Ornella.

Venerdì il funerale a Candelo

La veglia di preghiera sarà recitata a Candelo alle 19 di domani, giovedì 26 febbraio, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Il funerale sarà celebrato sempre nella chiesa di San Pietro venerdì 27 febbraio alle 14.30. Al termine della funzione religiosa, Rodolfo proseguirà per il tempio crematorio di Biella.

In attesa delle esequie, Rodolfo Malinverni si trova presso la Sala Commiato Bonino, in via Quintino Sella 64 a Valdengo, dove sarà possibile rendergli visita nei seguenti orari: 8.30-12 e 14.30-18.

La famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare ad Alberto, Alessio, Agostino e Caterina per la stima e l’affetto dimostrato, ringraziando fin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria.

