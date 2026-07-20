Filippo Comparoli vince ancora. A Busca (in provincia di Cuneo) si è corsa la quinta gara della Coppa Italia di Zona 1 e il “mago” dei kart della Biella Corse lo ha fatto di nuovo.

Filippo Comparoli vince ancora

Alla guida del suo Republic TM 60 cc. (curato dal Team FGK di Franco Genovese) ha centrato una nuova vittoria. E così adesso è secondo assoluto nella classifica di Coppa Italia della categoria Mini Gruppo 3 Under10.

«E’ stata una gara combattutissima – ha raccontato papà Emanuel -. Pippo è andato bene fin dall’inizio. Si è trovato subito su questa pista, che è veramente bella, e ha fatto segnare il secondo tempo nelle qualifiche. Poi, per un piccolo problema tecnico, si è classificato terzo nella pre-finale, ma si è ripreso subito. La finale è stata combattutissima, dall’inizio alla fine. Pippo è stato primo, secondo, terzo, poi di nuovo secondo, primo… la posizione cambiava ogni giro… Infine, all’ultima curva, è riuscito a compiere un sorpasso mostruoso e così ha vinto!».

Un successo importante, anche perché la gara di Busca era una delle due a coefficiente doppio. Adesso Comparoli può tirare un po’ il fiato e riposarsi. E il 9 agosto sarà a giocarsi il tutto per tutto a Castrezzato (nel Bresciano), teatro dell’ultima gara che precede la finalissima.

«Rimontare sul primo sarà però molto difficile – ha spiegato ancora Emanuel Comparoli -. Perché noi abbiamo saltato una gara e quindi lui ha più punti. Vedremo…».

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