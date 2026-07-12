È morto il campione di kart Marco Congiu

Il pilota vercellese Marco Congiu, campione di kart, è morto a soli 61 anni nella serata di ieri, sabato 11 luglio. Protagonista di una lunga e ricca carriera, nel mondo dei motori era conosciuto come “Alonso dei kart”. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione ben oltre i confini della provincia di Vercelli. Era molto noto anche nel Biellese, essendo di casa alla pista di Viverone.

Addio a Marco Congiu, uno dei protagonisti del karting italiano

Congiu era nato il 5 novembre 1964 e, nel corso degli anni, si era costruito una reputazione di assoluto livello grazie ai risultati ottenuti sui circuiti. Il suo talento al volante gli aveva fatto conquistare un soprannome prestigioso, che lo accostava a uno dei grandi nomi dell’automobilismo internazionale.

Congiu è stato a lungo un vero e proprio punto di riferimento del karting italiano. Determinazione, tecnica e velocità lo hanno reso un avversario temuto e un esempio per tanti giovani che si sono avvicinati a questa disciplina.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare numerosi riconoscimenti e di farsi apprezzare ben oltre i confini del territorio vercellese. Per gli addetti ai lavori è rimasto uno dei protagonisti più rappresentativi della sua epoca, capace di lasciare un’impronta importante nel mondo dei kart.

Il cordoglio del mondo sportivo

Come sottolinea Notizia Oggi, la notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto amici, ex avversari e appassionati, che in queste ore lo stanno ricordando con messaggi di affetto e gratitudine. Il suo nome resta legato a una stagione importante del motorsport italiano e alla passione che ha sempre trasmesso dentro e fuori dalla pista.

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