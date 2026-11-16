Writers cadono da una scala all’università occupata, uno è intubato

Due uomini di 36 anni, entrambi writers, sono rimasti feriti nella mattina del 13 novembre, intorno alle 4.30, cadendo da un’altezza pari al secondo piano in corso San Maurizio, all’esterno di Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino, occupata in questi giorni.

Due writers volevano realizzare un graffito: cadono

Secondo una prima ricostruzione, stavano cercando di raggiungere una parete per realizzare un graffito, probabilmente con una scala e anche attraverso delle corde.

Uno dei due, trasportato all’ospedale Cto, ha riportato una frattura del femore, per la quale è stato deciso un intervento chirurgico, e alcune fratture costali. La prognosi è di sessanta giorni.

L’altro ferito è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco, intubato e trasferito in sala operatoria per interventi di ortopedia e di neurochirurgia.

I due sono stati soccorsi dai sanitari della Croce Rossa di Torino, intervenuti con due ambulanze del 118. Entrambi sono stati classificati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita. I carabinieri della compagnia San Carlo sono stati avvertiti dal 118 e hanno avviate indagini su quanto avvenuto.

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Immagine di repertorio

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