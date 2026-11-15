Durante l’inseguimento finisce nel dirupo e muore

Drammatico finale questa mattina in località Bei, a Domodossola, durante un inseguimento delle forze dell’ordine a due giovani in fuga. L’allarme è scattato alle 10:05. Un 24enne è stato trovato a terra con diversi traumi, soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola. Il secondo giovane, 29 anni, è precipitato in un dirupo per circa 200 metri: sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino, dopo lunghe operazioni di ricerca e localizzazione, è stato raggiunto e ne è stato constatato il decesso

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