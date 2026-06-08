Travolti da un’auto: muore 17enne, quattro gravi

Un gravissimo investimento ha coinvolto un gruppo di giovanissimi, travolti da una vettura nel pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno.

Cinque giovani travolti lungo la statale: il tragico impatto

Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un’auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di cinque pedoni uccidendo l’adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre quattro persone di età compresa tra i 15 e i 20 anni.

Il grave incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 in località Ronco delle Monache, lungo la strada statale 394 del Verbano, nel comune di Maccagno. Ronco delle Monache, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, è conosciuta per l’oasi naturalistica, molto frequentata dai bagnanti in estate.

Secondo una prima ricostruzione, i cinque ragazzi erano appena scesi dall’auto con cui avevano raggiunto la zona per trascorrere alcune ore sulle spiagge della riva del lago. Dopo aver attraversato la strada, stavano procedendo in fila indiana lungo il margine della carreggiata quando è sopraggiunta un’auto. Alla guida un uomo di 31 anni, che avrebbe perso il controllo della vettura dopo una curva. Nell’impatto la diciassettenne è stata sbalzata per diversi metri, morendo sul colpo. La dinamica esatta e le eventuali responsabilità sono al vaglio degli inquirenti.

Tre ragazzi in codice rosso

In tutto le persone coinvolte erano cinque, tutte residenti in zona. Sul posto sono quindi stati inviati più elisoccorsi — dalle basi di Como, Sondrio e Milano —, diverse ambulanze e l’automedica dell’Articolazione aziendale territoriale di Varese.

Tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il quindicenne è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese: ha riportato la frattura di un femore e di un omero e un importante trauma toracico. Nella serata si trovava in sala operatoria, in condizioni più stabili ma con prognosi riservata. Altri due feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Gerardo di Monza e a Legnano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. La statale 394, rimasta a lungo completamente bloccata con pesanti ripercussioni sulla circolazione, è stata riaperta al traffico in serata, intorno alle 20.

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Immagine di repertorio

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