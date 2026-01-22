Seguici su

Fuori provincia

Tragedia a Courmayeur: sciatore 21enne finisce contro un albero e muore

Avrebbe perso il controllo durante una discesa con gli sci

Pubblicato

14 secondi fa

il

Tragedia a Courmayeur: sciatore 21enne finisce contro un albero e muore

Tragedia a Courmayeur: sciatore 21enne finisce contro un albero e muore.

Tragedia a Courmayeur: sciatore 21enne finisce contro un albero e muore

Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia nel comprensorio sciistico di Courmayeur, dove un giovane sciatore di 21 anni ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto intorno alle 16.30 di ieri, mercoledì 21 gennaio, nella zona della pista di rientro di Dolonne.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe improvvisamente perso il controllo degli sci, finendo fuori dal tracciato battuto. La caduta si è conclusa con un violento impatto contro un albero, che non gli ha lasciato scampo. Lo riporta Notizia Oggi 

L’azione dei soccorritori

I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Il personale di emergenza ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e ha tentato a lungo di rianimare il giovane, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. Lo sciatore indossava il casco, ma la forza dell’urto è stata tale da provocare lesioni mortali.

In una nota ufficiale, la Courmayeur Mont Blanc Funivie, società che gestisce gli impianti, ha espresso il proprio cordoglio: «Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta. Le autorità competenti sono state informate e sono in corso gli accertamenti».

Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia, mentre il Soccorso alpino valdostano si è occupato delle operazioni di recupero del corpo senza vita.
Foto d’archivio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.