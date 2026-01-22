Tragedia a Courmayeur: sciatore 21enne finisce contro un albero e muore.

Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia nel comprensorio sciistico di Courmayeur, dove un giovane sciatore di 21 anni ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto intorno alle 16.30 di ieri, mercoledì 21 gennaio, nella zona della pista di rientro di Dolonne.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe improvvisamente perso il controllo degli sci, finendo fuori dal tracciato battuto. La caduta si è conclusa con un violento impatto contro un albero, che non gli ha lasciato scampo. Lo riporta Notizia Oggi

L’azione dei soccorritori

I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Il personale di emergenza ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e ha tentato a lungo di rianimare il giovane, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. Lo sciatore indossava il casco, ma la forza dell’urto è stata tale da provocare lesioni mortali.

In una nota ufficiale, la Courmayeur Mont Blanc Funivie, società che gestisce gli impianti, ha espresso il proprio cordoglio: «Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta. Le autorità competenti sono state informate e sono in corso gli accertamenti».

Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia, mentre il Soccorso alpino valdostano si è occupato delle operazioni di recupero del corpo senza vita.

Foto d’archivio

