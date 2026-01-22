Camion sui binari travolto dal treno: sfiorato il disastro

Camion sui binari travolto dal treno: sfiorata la tragedia.

Ore di caos nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, per un grave incidente ferroviario avvenuto a Chivasso. Intorno alle 15, un treno regionale carico di passeggeri si è scontrato con un camion fermo sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello.

L’impatto ha causato l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria, con pesanti ripercussioni sul traffico locale e regionale, in particolare sulla direttrice Torino–Milano/Ivrea, con inevitabili ripercussioni anche sul Biellese.

La dinamica e i soccorsi

Non è ancora stata ufficialmente chiarita la causa dell’incidente, ma di sicuro poteva avere conseguenze ben peggiori. Alla fine sono risultati feriti in modo lieve quattro passeggeri. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito l’evacuazione dei passeggeri dai vagoni.

Presenti anche polizia, carabinieri, polizia locale, il personale di Rete Ferroviaria Italiana e i sanitari del 118, con le ambulanze di Gassino e quella medicalizzata di Chivasso. Sul luogo dell’incidente è atterrato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, rientrato poi in caserma intorno alle 16. Lo riporta Notizia Oggi

Il bilancio dei feriti

Illeso il conducente del camion. Sul treno si registrano quattro feriti lievi: due passeggeri sono stati trasportati in ospedale a Chivasso in codice verde, mentre gli altri sono stati assistiti sul posto.

La circolazione ferroviaria sulla linea per Torino-Milano e Ivrea è rimasta sospesa nel tratto interessato per consentire la rimozione del mezzo pesante e le verifiche tecniche sull’integrità dei binari da parte di Rfi. Si sono accumulati ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali della linea. Per ridurre i disagi ai pendolari, sono satti attivati servizi sostitutivi con autobus tra le principali stazioni.

