Si è spenta Simona Dal Sasso, aveva solo 51 anni

Lavorava come dipendente amministrativa presso l’Asl Vco

Nei giorni scorsi lutto a Varallo e nel territorio per la scomparsa di Simona Dal Sasso, morta all’età di soli 51 anni. La donna lavorava come dipendente amministrativa presso l’Asl Verbano-Cusio-Ossola, dove svolgeva funzioni negli uffici dell’azienda sanitaria. Il decesso è sopraggiunto all’Hospice di Gattinara.

A darne il doloroso annuncio sono la mamma Mirella, il papà Luigi, il fratello Gabriele, la sorella Valentina con Maurizio e l’adorata nipotina Lavinia, insieme agli zii, ai cugini e a tutti i parenti. Anche la stessa Asl Vco ha voluto partecipare al lutto e stringersi ai familiari con un apposito annuncio funebre.

Il funerale celebrato in Collegiata

Il funerale è stato celerato nella mattinata di mercoledì 4 marzo nella Collegiata di San Gaudenzio a Varallo. Dopo la cerimonia funebre, il feretro è poi stata accomopagnato al tempio crematorio di Domodossola.

Ma già la serata precedente amici e conoscenti hanno potuto stringersi intorno alla famiglia in occasione della recita del rosario, ospitata nella chiesa della Madonna delle Grazie. Lo riporta Notizia Oggi 

