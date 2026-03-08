Seguici su

Una raccolta fondi per Daniele Pairotto: morto a 23 anni

Il giovane si è sentito male negli spogliatoi durante una partita di calcio amatoriale

Pubblicato

4 minuti fa

il

Una raccolta fondi per Daniele Pairotto: morto a 23 anni.
Questo il messaggio lanciato dai parenti.
Daniele ci ha lasciati, chi l’ha conosciuto sa che il suo cuore era immenso, sempre pronto a donarsi agli altri con un sorriso o un abbraccio.
​Con questa raccolta fondi vogliamo onorare la sua memoria e il suo spirito generoso trasformando il dolore in speranza. Proprio come Daniele avrebbe voluto, vogliamo continuare a “donare il suo cuore”.
Il suo battito non si ferma.
Continua a donare, attraverso la ricerca.
