Una raccolta fondi per Daniele Pairotto: morto a 23 anni
Il giovane si è sentito male negli spogliatoi durante una partita di calcio amatoriale
Questo il messaggio lanciato dai parenti.
Daniele ci ha lasciati, chi l’ha conosciuto sa che il suo cuore era immenso, sempre pronto a donarsi agli altri con un sorriso o un abbraccio.
Con questa raccolta fondi vogliamo onorare la sua memoria e il suo spirito generoso trasformando il dolore in speranza. Proprio come Daniele avrebbe voluto, vogliamo continuare a “donare il suo cuore”.
Il suo battito non si ferma.
Continua a donare, attraverso la ricerca.
