Scossa di terremoto in Piemonte avvertita da centinaia di persone.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di giovedì 5 febbraio. Il sisma, di magnitudo 2.4, si è verificato alle 22.07 con epicentro a circa 4 chilometri a sud-ovest di Lemie, nelle Valli di Lanzo. Il movimento tellurico è stato rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata avvertita distintamente in un’area piuttosto ampia, tra le Valli di Lanzo, la Val di Susa e la Val Sangone. Numerose le segnalazioni comparse sui social subito dopo l’evento. Lo riporta Notizia Oggi

Non si registrano danni a persone o cose. L’episodio rientra nella normale attività sismica dell’area alpina, costantemente monitorata dagli strumenti dell’Ingv.

Immagine di repertorio

