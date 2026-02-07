Muore a soli 26 anni. Borgomanero e Cureggio piangono Simona

Una tragedia nei giorni scorsi ha scosso le comunità di Borgomanero e Cureggio: Simona, una giovane donna, è morta a soli 26 anni.

Simona muore a soli 26 anni. Borgomanero e Cureggio in lutto

Come riporta Notizia Oggi, le comunità di Cureggio e di Borgomanero sono in lutto per la scomparsa di Simona Cerutti, venuta a mancare a soli 26 anni. La giovane viveva in frazione San Marco a Borgomanero ed era molto conosciuta sia nel centro agognino che nel paese confinante, anche per il suo lavoro al bar panetteria Fondovalle di Cureggio, dove era apprezzata per la disponibilità e il sorriso.

La tragedia nella notte tra martedì e mercoledì

La tragedia si è consumato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. Simona ha accusato un malore mentre si trovava nella propria abitazione. La mamma ha subito allertato i soccorsi e la 26enne è stata portata d’urgenza in ospedale da un’ambulanza. Nonostante gli sforzi dei medici del “Santissima Trinità” di Borgomanero, per la giovane non c’è stato niente da fare.

Ordinata l’autopsia

Sulla salma è stata disposta l’autopsia, per chiarire con esattezza le cause che hanno portato la donna alla morte.

