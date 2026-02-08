Seguici su

Fuori provincia

Ghiacciatore muore incastrato sotto l’acqua gelida

Terribile tragedia in Valle d’Aosta

Una discesa nel buio, una manovra che si trasforma in trappola mortale. È morto così, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio, un ghiacciatore di circa 60 anni, di nazionalità inglese, sulle cascate di Lillaz, nel territorio comunale di Cogne.

Secondo una prima, drammatica ricostruzione, l’uomo, durante la fase di discesa in corda doppia, avrebbe commesso un errore tecnico entrando accidentalmente in una fessura a metà cascata. Da lì sarebbe finito dentro l’acqua gelida che scorre sotto il ghiaccio, rimanendo incastrato diversi metri più in basso, senza possibilità di uscita.

L’allarme lanciato dagli altri scalatori

A dare l’allarme alla centrale unica del soccorso è stato il gruppo di persone che stava scalando nella stessa area. La segnalazione iniziale parlava di un problema alle corde, ma all’arrivo dei soccorritori la situazione è apparsa subito gravissima.

L’uomo si trovava intrappolato all’interno della cascata, sotto un getto continuo di acqua gelida, una condizione che non gli ha lasciato scampo.

Il recupero in elicottero e la constatazione del decesso

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto in elicottero, affrontando un’operazione definita particolarmente complessa. I tecnici hanno utilizzato il verricello, fissando le stesse corde impiegate dallo scalatore, operando sia in parete che a monte della cascata.

Con manovre specifiche e delicate, l’uomo è stato estratto dalla fessura e trasportato alla base della cascata. Qui, però, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata successivamente trasferita ad Aosta. Lo riporta Notizia Oggi 

Immagine di repertorio

