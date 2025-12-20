Scivola dopo un’arrampicata su ghiaccio: recuperato dall’elisoccorso.

Scivola dopo un’arrampicata su ghiaccio: recuperato dall’elisoccorso

Un escursionista è stato recuperato dall’elisoccorso qualche giorno fa in alta Valsesia, nella zona dell’Alpe Tagli sopra Otro. Secondo quanto poi riportato, l’uomo stava praticando arrampicata su ghiaccio quando, durante il rientro, è scivolato probabilmente a causa dell’oscurità imminente.

Nella caduta ha riportato una grave lesione a una gamba che gli ha impedito di proseguire autonomamente. I compagni di escursione, un gruppo di appassionati provenienti dal Novarese, hanno subito lanciato l’allarme.

L’intervento dei soccorritori e dell’elicottero

Sul posto sono intervenuti i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna, insieme al Soccorso alpino volontario. Le condizioni del terreno hanno reso impossibile il trasporto a valle via terra, rendendo necessario l’intervento dell’elicottero. Lo riporta Notizia Oggi

Il personale sanitario si è calato dall’alto per prestare le prime cure. L’uomo è stato poi recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Aosta. Nel frattempo, i soccorritori hanno accompagnato a valle il resto del gruppo e due escursionisti argentini trovati in difficoltà lungo il percorso.

