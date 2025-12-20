Operaio 45enne precipita dal cestello di un camion-gru: ricoverato in codice rosso. Grave incidente sul lavoro, l’uomo è caduto da un’altezza di tre metri.

Operaio precipita dal cestello di un camion-gru: ricoverato in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 dicembre, a Torino. Un uomo di 45 anni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato in un intervento con un camion dotato di gru.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio è caduto dal cestello elevatore da un’altezza di circa tre metri, battendo violentemente la testa. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza del servizio di emergenza 118 dell’Azienda Zero.

Al pronto soccorso con codice rosso

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma al momento non risulterebbe in pericolo di vita. Lo riporta Notizia Oggi

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirafiori e il personale dello Spresal dell’Asl Torino, incaricato di effettuare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

