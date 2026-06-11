Pitbull uccise un bimbo di 5 mesi: genitori e nonna assolti

Il tribunale di Vercelli ha assolto i genitori e la nonna implicati nel processo per la morte del piccolo Michele, il bimbo di cinque mesi ucciso il 17 maggio 2024 dal pitbull di famiglia nel cortile della casa di Palazzolo Vercellese. Per i giudici non ci sono colpe o negligenze da attribuire ad alcuno: la morte del piccolo fu una dolorosa e imprevedibile disgrazia.

La tragica aggressione del pitbull

Come ricorda Notizia Oggi, quel pomeriggio la nonna stava camminando nel cortile con il nipotino in braccio mentre i genitori erano usciti per fare la spesa. Il cane Nerone si era improvvisamente lanciato contro la donna facendola cadere, per poi azzannare il neonato alla testa con morsi devastanti.

Immediato l’intervento dei soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si era rivelato inutile. Il bambino era morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Da quel giorno la Procura di Vercelli aveva avviato accertamenti culminati con il rinvio a giudizio dei familiari.

Le accuse e la decisione del giudice

Genitori e nonna erano accusati di omicidio colposo. Secondo l’accusa, non sarebbero state adottate adeguate precauzioni per gestire l’animale e prevenire situazioni di rischio all’interno dell’abitazione.

Il pm Michele Paternò aveva però già chiesto l’assoluzione durante il processo. La sentenza del giudice si è quindi allineata alla posizione della Procura. Per conoscere le motivazioni complete bisognerà attendere novanta giorni.

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Immagine di repertorio

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