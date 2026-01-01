Perde una mano scoppiando petardi, ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente nella notte a Vercelli: uomo perde una mano dopo aver esploso un petardi.

Perde una mano e riporta ustioni e ferite in diverse parti del corpo. Tutto per dei petardi

L’incidente, avvenuto nella vicina Vercelli la notte di San Silvestro, ha visto protagonista un uomo di circa 40 anni. Stando a quanto ricostruito finora, è rimasto ferito dall’esplosione di più petardi, forse assemblati insieme proprio per farli scoppiare contemporaneamente. È accaduto in via Leopardi.

Operato e ricoverato in prognosi riservata

Nell’esplosione l’uomo ha perso una mano e ha riportato lesioni multiple all’addome, oltre a ustioni in diverse parti del corpo. Il ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico al Cto. La prognosi resta riservata.

