Panda contromano per 7 km, momenti di panico in tangenziale a Torino

Ha portato scompiglio e provocato un incidente la Panda che ieri pomeriggio ha percorso contromano un tratto della tangenziale di Torino, strada frequentata quotidianamente anche da tanti biellesi per lavoro.

Panda contromano in tangenziale a Torino, panico e un incidente

Stando a quanto ricostruito finora, la vettura avrebbe percorso circa 7 chilometri viaggiando nella direzione sbagliata lungo la tangenziale Torino Nord, seminando il panico tra gli automobilisti e provocando un incidente. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 gennaio, sulla carreggiata in direzione Milano.

Protagonista della vicenda una Fiat Panda, avvistata da numerosi utenti che hanno subito lanciato l’allarme, anche attraverso i social network. Diversi automobilisti hanno segnalato la presenza dell’auto che procedeva nel senso opposto di marcia, senza accennare a fermarsi, mentre altri hanno contattato direttamente la polizia stradale.

La corsia è terminata a Venaria Reale, dove si è verificato l’incidente

Come riporta Notizia Oggi, il mezzo avrebbe imboccato la tangenziale contromano tra Borgaro e Caselle, intorno alle 17, proseguendo per un lungo tratto lungo la corsia sud della tangenziale Torino Nord. La corsa si è conclusa nei pressi dell’uscita di Venaria Reale, dove si è verificato l’impatto.

Un automobilista di 48 anni, per evitare lo scontro frontale con la Panda, è stato costretto a una brusca sterzata che lo ha fatto finire contro il guard-rail. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Maria Vittoria di Torino in codice giallo.

