Fuori provincia
Arona piange Chiara, vittima della tragedia di Crans-Montana
Finora la ragazza era nella lista dei dispersi. Un dolore senza fine, aveva solo 16 anni
Arona piange Chiara, vittima della tragedia di Crans-Montana.
Arona piange Chiara, vittima della tragedia di Crans-Montana
Inizialmente nella lista dei dispersi, purtroppo è ora nell’elenco delle vittime. Arona e il circondario piangono Chiara Costanzo, morta a soli 16 anni nella tragedia di Crans-Montana. Come riporta Notizia Oggi, nelle prime ore successive all’incendio, Chiara risultava ufficialmente tra i dispersi. La famiglia aveva continuato ad aggrapparsi a una speranza dolorosa ma inevitabile. Poi, il telefono che suona e la drammatica notizia, che crea un dolore che solo chi lo ha vissuto può comprendere.
