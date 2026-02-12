Seguici su

Oggi l’addio a Simona, morta improvvisamente a 26 anni

Le comunità di Borgomanero e Cureggio piangono la sua scomparsa

Le comunità di Borgomanero e Cureggio piangono la scomparsa di Simona Cerutti, barista di 26 anni, conosciuta e apprezzata da tanti per il suo sorriso e la sua disponibilità. La giovane, residente nella frazione di San Marco a Borgomanero, è venuta a mancare nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, colta da un malore improvviso nella sua abitazione.

L’ultimo saluto a Simona viene dato nella mattinata oggi, giovedì 12 febbraio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Marco a Borgomanero. Ieri sera tanta gente ha potuto stringersi intorno alla famiglia in occasione della recita del rosario.

 Ordinata l’autopsia

Vista la natura improvvisa del decesso, sulla salma era stata disposta l’autopsia per accertare con precisione le cause del malore che ha stroncato la giovane.

Quella drammatica notte, la madre aveva immediatamente allertato i soccorsi e un’ambulanza aveva trasportato Simona d’urgenza all’ospedale ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La notizia aveva profondamente scosso amici, colleghi e clienti, con numerosi messaggi di cordoglio arrivati. Lo riporta Notizia Oggi 

