Malore in classe, muore insegnante di soli 41 anni

Profondo cordoglio a Chivasso per la scomparsa di Giada Geraci, insegnante di 41 anni dell’istituto comprensivo “Alessandro Dasso”, morta improvvisamente dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a scuola. Lo riportano i colleghi di Notizia Oggi

Il dramma si è consumato durante l’orario scolastico. La maestra era in classe con i suoi alunni di quinta elementare quando si sarebbe sentita male. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, ma nonostante gli sforzi dei medici non è stato possibile salvarle la vita.

Lascia il marito e un figlio

Originaria della Sicilia, Giada Geraci – in Di Blasi – aveva scelto Chivasso come città d’adozione. Viveva insieme al marito e al figlio. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta l’intera comunità scolastica e cittadina.

Tra i corridoi della scuola il clima è di incredulità. Colleghi, famiglie e alunni la ricordano come una presenza discreta ma autorevole, capace di costruire relazioni autentiche con i bambini. Non aveva bisogno di alzare la voce: il rispetto nasceva dalla sua capacità di ascolto e dalla dedizione con cui svolgeva il proprio lavoro.

Il funerale venerdì pomeriggio

La città si prepara ora a darle l’ultimo saluto. Ieri sera, mercoledì 11 febbraio, è stata celebrata una messa in suffragio nel duomo di Santa Maria Assunta. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani, venerdì 13 febbraio, sempre nel Duomo di Chivasso.

