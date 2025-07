Muore a soli 21 anni cercando fiori rari lungo un sentiero.

Muore a soli 21 anni cercando fiori rari lungo un sentiero

È stato ritrovato privo di vita Gioele Fortina, 21 anni, originario di Pinerolo, di cui si erano perse le tracce nella giornata di sabato a Demonte, in provincia di Cuneo. Il giovane era uscito nel primo pomeriggio per un’escursione solitaria nel Vallone dell’Arma, una zona che conosceva bene e che frequentava spesso per la sua passione per la botanica.

Aveva detto ai familiari che sarebbe andato alla ricerca di fiori lungo un sentiero dove, in questa stagione, crescono specie rare e rigogliose. Non vedendolo rientrare, la famiglia ha lanciato l’allarme nella notte, poco dopo mezzanotte. Lo riporta Notizia Oggi

Le lunghe ricerche

Le ricerche, iniziate subito, sono state interrotte nella notte e poi riprese all’alba di ieri, domenica 20 luglio. In azione il Soccorso alpino e speleologico piemontese, il Sagf (Soccorso alpino della guardia di finanza) e i vigili del fuoco. A individuare il corpo è stata una squadra mista Sasp-Sagf, che ha trovato la salma alla base di un salto di roccia: Fortina sarebbe precipitato mentre affrontava un pendio particolarmente scosceso.

Il recupero della salma

Sul luogo della tragedia è intervenuto un medico del Soccorso alpino civile per constatare il decesso, mentre la guardia di finanza si è occupata degli accertamenti di rito. Il recupero del corpo è stato effettuato dall’elicottero dei vigili del fuoco. La comunità è ora sconvolta da una perdita così improvvisa e dolorosa.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook