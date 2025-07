Alluvione: a tutto il Piemonte 17 milioni. Ma solo a Biella ci sono danni per 19. Tra il 16 e 17 aprile il Biellese ha subito un evento che ha coinvolto il territorio e buona parte del Piemonte Nord occidentale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha riconosciuto lo stato di emergenza in conseguenza di tali eventi, il 30 giugno, ha reso disponibili appunto 17 milioni e 700mila euro. Una prima tranche per gli interventi su tutta la regione, a copertura del superamento delle prime criticità e dei lavori di somma urgenza. Ma solo il Biellese ha registrato danni per ben due milioni in più.

«Ci auguriamo che la cifra messa a disposizione sia solamente una prima tranche relativa alle “somme urgenze”», dice il presidente Emanuele Ramella Pralungo.

L’emergenza degli interventi non ha permesso di attendere i trasferimenti delle somme – che, per inciso, non sono ancora arrivate – per iniziare i lavori. La Provincia ha quindi dovuto sostenere e anticipare economicamente i lavori necessari, in corso o già completati. Questo ha comportato e comporta importanti variazioni al bilancio che per l’ente sono state pari a 2 milioni e 650mila euro.

Gli uffici stanno lavorando al completamento delle urgenze, tra cui il ponte by pass sull’Oremo, per esempio. A questi si sommano gli interventi di ricostruzione definitiva (circa 50) la cui stima ammonta a 15 milioni e 921mila euro. Ad esempio ancora il ponte sull’Oremo, quello definitivo.

Ad oggi, come detto, nonostante siano trascorsi ormai più di tre mesi, alla Provincia non è ancora arrivato un euro. E quelli stanziati dal governo comunque non basterebbero. Un problema che apre scenari preoccupanti: «La speranza è che arrivino, altrimenti avremmo delle criticità: il denaro anticipato dovremmo toglierlo da altre voci», commenta Ramella.

«La Provincia può arrivare fino a un certo punto. D’altro canto gli eventi alluvionali e il rischio idrogeologico sono di competenza di Regione e Stato».

L’evento meteo di aprile

Tra martedì 15 e giovedì 17 aprile 2025 la depressione denominata “Hans” si è approfondita sul Mediterraneo centro-occidentale. Determinando una fase fortemente perturbata sull’Italia nord-occidentale. In generale, su tutto il Piemonte la precipitazione cumulata totale è stata diffusamente superiore ai 100 mm. Gli accumuli di precipitazione più consistenti, con picchi superiori a 550 mm, si sono verificati nelle aree montane e pedemontane del Torinese, Biellese, Vercellese e Verbano.

Le precipitazioni hanno generato importanti onde di piena sui corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario. In una prima fase dell’evento, i corsi d’acqua maggiormente interessati riguardavano il settore settentrionale, nordoccidentale e nordorientale della regione. Dove a partire dalla notte tra il 16 e il 17 aprile diversi fiumi hanno superato la soglia di pericolo o di guardia.

