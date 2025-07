Nei giorni scorsi due truffatori hanno provato a colpire nel Biellese, ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia.

Truffatori smascherati: si spacciavano per carabinieri e chiedevano soldi per evitare l’arresto con il trucco del falso incidente

Il 17 luglio sono giunte al 112 diverse chiamate di cittadini che segnalavano un tentativo di truffa con la solita tattica del finto maresciallo dei carabinieri. Quest’ultimo chiedeva una somma di denaro pari a 12.800 euro, in contanti e monili d’oro, per evitare l’arresto di un loro prossimo congiunto reo, a suo dire, di aver provocato un incidente stradale grave. incidente in cui, secondo la sua versione, erano rimasti coinvolti una madre col proprio bambino.

Hanno provato a raggirare un anziano biellese, ma il pensionato non c’è cascato

A seguito di tali segnalazioni è stato subito attivato un servizio di pattugliamento da parte della polizia che ha portato all’identificazione e il fermo di due uomini, non residenti nel Biellese e gravati da diversi precedenti penali proprio per truffa, che poco prima avevano preso contatto con un anziano, residente in provincia. Il pensionato, insospettito dalla richiesta, aveva chiamato il numero di emergenza.

Questa volta l’unica cosa che i due truffatori sono riusciti a portare a casa è stata una denuncia per tentata truffa e un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune emesso dal Questore di Biella.

