Incendio in casa, donna morta tra le fiamme.

Incendio in casa, donna morta tra le fiamme

Dramma a Vercelli nella serata di giovedì 2 aprile. Un incendio divampato in un appartamento è costato la vita a una donna di 53 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, supportate da autoscala e autobotte. Al loro arrivo, l’abitazione al secondo piano era già completamente avvolta dal fumo e dalle fiamme, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

I pompieri entrano dal balcone

I pompieri sono riusciti a entrare nell’alloggio passando dal balcone grazie all’autoscala, operando in condizioni difficili per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. Una volta all’interno, hanno trovato una donna ormai esanime.

Affidata immediatamente ai sanitari del 118, per la 53enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Lo riporta Notizia Oggi

Partita un’indagine

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Dai primi accertamenti, al momento, sembrerebbe esclusa l’ipotesi di un gesto doloso.

Secondo quanto emerso, la donna si trovava sola in casa al momento della tragedia: il marito era fuori regione per motivi di lavoro. Resta ora da stabilire cosa abbia innescato le fiamme che, in pochi minuti, hanno trasformato l’appartamento in una trappola mortale.

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