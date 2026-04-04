Addio a Salvatore, morto in un incidente a soli 46 anni

La comunità di Borgo Ticino è in lutto per la tragica scomparsa di Salvatore De Filippo, il motociclista di 46 anni vittima di un incidente giovedì 27 marzo a Bogogno. Aveva cessato di vivere all’ospedale di Borgomanero.

Salvatore lascia la moglie Sara, la figlia Martina, la mamma Pina, il papà Giuseppe, le sorelle Deborah e Zaira, i suoceri Rosa e Pasquale, oltre a familiari e amici che lo ricordano con affetto.

Il cordoglio e i funerali

Il rosario, recitato venerdì 3 aprile, alle 10.30, al santuario della Madonna delle Grazie di Borgo Ticino, è stato seguito dai funerali. La salma è stata poi accompagnata al Cimitero di Borgo Ticino.

La famiglia ha chiesto di destinare eventuali offerte alla Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, invece dei fiori.

Il ricordo della comunità

«Salvatore era un uomo dinamico e conosciuto in paese», racconta il sindaco di Borgo Ticino, Alessandro Marchese. «Motociclista esperto e di lungo corso, aveva conquistato il cuore dei residenti. La sua perdita lascia un vuoto profondo in tutta la comunità».

Chi lo conosceva ricorda il suo impegno e la sua energia: dalla gestione della pizzeria d’asporto «Ciccio & Sasà» in via Moduré, fino alla carriera nel settore commerciale, Salvatore aveva sempre saputo lasciare un segno positivo attorno a sé.

Anche il sindaco di Bogogno, Pietro Sacco, vicino al luogo dell’incidente, ha espresso il cordoglio della comunità: «È una fatalità che ci ha colpito profondamente. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento così doloroso».

Sul luogo dell’incidente sono comparsi mazzi di fiori lasciati dai residenti, segno del legame affettivo e del rispetto verso un uomo che aveva fatto parte attiva della vita di Borgo Ticino. Lo riporta Notizia Oggi

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