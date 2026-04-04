È morto a soli 45 anni l’avvocato Daniele Marcello

Grave lutto nel mondo forense vercellese: l’avvocato Daniele Marcello è morto a soli 45 anni. Era conosciuto anche tra i colleghi biellesi.

Daniele Marcello portato via da una malattia a 45 anni

Nella mattinata di oggi, sabato 4 aprile, alle 11,30 l’ultimo saluto a Daniele Marcello, avvocato civilista di Vercelli, morto a 45 anni per una malattia che lo ha portato via in breve tempo. La cerimonia funebre è in programma nella chiesa dei Cappuccini a Vercelli.

Il professionista si è spento all’ospedale Sant’Andrea, dove era ricoverato a causa dell’aggravarsi di una patologia scoperta di recente e rivelatasi purtroppo fatale. La notizia ha colpito profondamente il mondo dell’avvocatura in tutta la provincia.

Lascia nel dolore i genitori, la compagna e la nonna

A piangerlo in queste ore, oltre ai tanti amici e a chi lo conosceva, sono i genitori Paola e Giovanni, la compagna Sara e la nonna Mirella.

Dopo il liceo classico Lagrangia, Marcello si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Milano, intraprendendo poi la carriera forense nel campo del diritto civile, con particolare attenzione al diritto di famiglia e alla tutela dei malati. Negli anni aveva sviluppato competenze anche nel settore agroalimentare, fino a diventare nel 2021 vice coordinatore dell’Osservatorio del Diritto agroalimentare e vitivinicolo.

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