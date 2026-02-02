Seguici su

Fuori provincia

Ex vigile del fuoco muore a soli 45 anni

Giuseppe “Beppe” D’Esposito lascia nel dolore la moglie, la figlia piccola e i genitori

Pubblicato

11 secondi fa

il

Lutto nel Vercellese, a Saluggia, per la scomparsa di Giuseppe “Beppe” D’Esposito, 45 anni, ex vigile del fuoco volontario, morto improvvisamente nei giorni scorsi a causa di un malore. La notizia ha suscitato profondo cordoglio anche nel Chivassese, dove D’Esposito era cresciuto.

L’allarme al 118 era scattato intorno alle 4 del mattino, ma all’arrivo dell’équipe medica per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il cuore aveva già cessato di battere. Dai primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un infarto.

 Lascia la moglie e una figlioletta

Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Torrazza Piemonte. Beppe D’Esposito ha lasciato la moglie Clara e la figlia piccola.  Lascia anche la mamma Silvana e il papà Domenico, per tutti “Mimmo”, ex agente del Corpo Forestale di Chivasso. Da bambino aveva frequentato l’oratorio del Duomo e la Schola Cantorum, mantenendo nel tempo legami profondi con il territorio.

In passato, come accennato, aveva anche indossato la divisa dei vigili del fuoco volontari del distaccamento “Petratto” di Chivasso, un’esperienza che aveva segnato in modo importante il suo percorso umano e professionale. Lo riporta Notizia Oggi

