Cade in mountain bike: 50enne recuperata dall’elicottero

Intervento dell’elicottero nel pomeriggio di ieri a Gattinara, dove una donna di circa 50 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta mentre stava percorrendo un sentiero in mountain bike nella zona del laghetto situato alle spalle del castello di San Lorenzo.

Secondo le prime informazioni, la ciclista avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo rovinosamente a terra. Nell’impatto la donna ha riportato una frattura a una gamba, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Difficili le operazioni di recupero

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle difficoltà di accesso all’area, impervia e non facilmente raggiungibile dai mezzi di emergenza. Per questo motivo, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha permesso di raggiungere rapidamente la ferita e procedere al suo trasferimento in sicurezza.

La donna è stata stabilizzata sul posto prima di essere affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni, pur serie per la frattura riportata, non sembrerebbero destare preoccupazioni. Lo riporta Notizia Oggi

