A Borgosesia vinti 50mila euro al “Maxi Miliardario New”

Piemonte in festa con i Gratta e Vinci grazie al “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Borgosesia, in provincia di Vercelli, è stato centrato un colpo da 50mila euro presso la Tabaccheria Quaderno in piazza Giuseppe Mazzini, 11. La spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi nei punti vendita del Piemonte si conferma a 1,05 miliardi, come riporta un’elaborazione di Agipronews. Anche nella provincia di Vercelli, i numeri evidenziano una sostanziale stabilità: si sono spesi 47 milioni di euro nell’ultimo anno, come nei dodici mesi precedenti.

