A Lessona va in scena la quarta rassegna “Elio Clerico Mosina” dal titolo “In teatro si fa cultura”.

il terzo appuntamento della rassegna in oggetto sarà sabato prossimo 7 febbraio, con lo spettacolo teatrale Maratona di New York.

“Maratona di New York ” è la storia di due amici, Mario e Steve, che si allenano due volte alla settimana perché hanno deciso che vogliono partecipare alla prestigiosa competizione americana.

Due figure complementari: Steve, determinato, trascinante e tranciante nel suo modo di vedere le cose (“correre è solo una questione di nervi, il fisico non c’entra nulla!”) e Mario, decisamente in serata no, che segue l’amico, ma scivolando spesso in ripensamenti e discorsi fuorvianti.

E mentre il ritmo della corsa scandisce il passare del tempo, nel dialogo affiorano questioni della vita passata,riflessioni su se stessi e sul rapporto di amicizia, fino a toccare profondità inattese, sullo sfondo di una serata che acquista toni indefiniti in cui qualcosa non torna.Uno dei testi più rappresentati al mondo, in cui la genialità di Edoardo Erba ha saputo coniugare brillantemente drammaturgia e gesto teatrale, offrendo all’attore la possibilità (rara) di essere veramente condotto dal movimento verso un sentire autentico. La maratona come metafora del gesto estremo e disperato, in totale competizione con se stessi, senza altro fine che quello di portare un messaggio, anche a costo della vita stessa. Tradotto in molte lingue, è una sfida fisica e vocale che affascina ogni attore.

