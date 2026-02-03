Lite genitore pediatra su come curare il figlio

Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi in uno studio medico del Biellese. Pediatra dell’Asl e il genitore di un bambino con febbre avevano iniziato a litigare. Tutto era scaturito sulle modalità di cura della febbre del figlio della donna. Il bimbo veniva visitato. Nessun episodio di violenza.

