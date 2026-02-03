AttualitàBiella
Lite genitore pediatra su come curare il figlio
Sul posto i carabinieri per placare gli animi
Lite genitore pediatra su come curare il figlio
Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi in uno studio medico del Biellese. Pediatra dell’Asl e il genitore di un bambino con febbre avevano iniziato a litigare. Tutto era scaturito sulle modalità di cura della febbre del figlio della donna. Il bimbo veniva visitato. Nessun episodio di violenza.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia1 giorno fa
Ex vigile del fuoco muore a soli 45 anni
Circondario17 ore fa
Addio a Roberto Rastello, morto a soli 41 anni
Cronaca2 giorni fa
Grave incidente sulle nevi di Bielmonte: una donna in ospedale
Attualità21 ore fa
Cassiera licenziata dopo 30 anni per un detersivo
Biellese Orientale2 giorni fa