Seguici su

AttualitàBiella

Lite genitore pediatra su come curare il figlio

Sul posto i carabinieri per placare gli animi

Pubblicato

9 secondi fa

il

Lite genitore pediatra su come curare il figlio

Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi in uno studio medico del Biellese. Pediatra dell’Asl e il genitore di un bambino con febbre avevano iniziato a litigare. Tutto era scaturito sulle modalità di cura della febbre del figlio della donna. Il bimbo veniva visitato. Nessun episodio di violenza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.