AttualitàCossatese
Gli rubano l’attrezzatura dal furgone mentre è in palestra
Il furto si è consumato a Cossato l’altra sera
Va in palestra e gli rubano l’attrezzatura da lavoro nel furgone.
Furto in un furgone a Cossato. Il mezzo era parcheggiato in strada vicino alla palestra. L’uomo si era assentato per qualche ora mentre era in palestra ad allenarsi. I malviventi hanno forzato la serratura portando via le attrezzature da lavoro. Sul posto i carabinieri per le verifiche del caso.
