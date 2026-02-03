Gli rubano l’attrezzatura dal furgone mentre è in palestra

Va in palestra e gli rubano l’attrezzatura da lavoro nel furgone.

Furto in un furgone a Cossato. Il mezzo era parcheggiato in strada vicino alla palestra. L’uomo si era assentato per qualche ora mentre era in palestra ad allenarsi. I malviventi hanno forzato la serratura portando via le attrezzature da lavoro. Sul posto i carabinieri per le verifiche del caso.

