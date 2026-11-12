Droga al posto delle matite colorate nel carcere

Questa volta la droga era nelle matite colorate. E’ stato il secondo tentativo di introdurre le sostanze stupefacenti nel carcere di Torino, sventato dalla polizia penitenziaria.

Il tentativo di introdurre la droga

Si era già verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti avevano trovato della cocaina infilata nei pennarelli contenuti in un pacco indirizzato a un detenuto.

Nell’ultima occasione, si è scoperto che l’interno di confezione di lapis da 12 pezzi, spediti per raccomandata, era stato svuotato per fare posto ad alcuni involucri con una quantità di hashish pari a circa 40 grammi lordi.

Leo Beneduci, segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp, parla di “ennesima dimostrazione della professionalità e dell’attenzione del personale”.

Nonostante la gravissima carenza di organici e di mezzi e un sovraffollamento che sta logorando gli operatori, gli agenti continuano a sforzarsi di garantire sicurezza e legalità.

L’appello di Leo Beneduci alle istituzioni

“Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria continuano a fare il proprio dovere – osserva ancora Leo Beneduci – mentre tutti sembrano ignorare le condizioni in cui sono costretti a lavorare. Ma non si può pretendere che il sistema penitenziario regga esclusivamente sul loro sacrificio. È ora che le istituzioni intervengano concretamente”.

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Immagine di repertorio

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