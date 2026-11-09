Carcere di Biella, otto agenti aggrediti in meno di 24 ore: “Situazione fuori controllo”

Otto poliziotti penitenziari aggrediti in meno di 24 ore, due dei quali trasportati in ospedale, e un incendio divampato nel reparto isolamento. È il quadro denunciato dal Sinappe, uno dei sindacati della polizia penitenziaria, che torna a puntare i riflettori sulle condizioni di lavoro all’interno della casa circondariale di Biella.

Secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale, l’ultimo grave episodio si sarebbe verificato proprio nella mattinata di oggi, quando un detenuto avrebbe simulato un tentativo di impiccamento. Gli agenti intervenuti per prestargli soccorso sarebbero stati aggrediti: tre poliziotti coinvolti, due dei quali accompagnati in ospedale con un’ambulanza.

Pochi minuti più tardi, sempre nel reparto isolamento, sarebbe scoppiato anche un incendio, domato tempestivamente dal personale in servizio. Una successione di fatti che, per il Sinappe, rappresenta l’ennesimo segnale di una situazione ormai insostenibile.

Carcere di Biella, in un mese cinque agenti hanno abbandonato il servizio

A preoccupare il sindacato non sono soltanto le aggressioni. Nel comunicato viene segnalato anche l’abbandono del servizio da parte di cinque poliziotti penitenziari appartenenti all’ultimo corso, avvenuto nell’arco di un solo mese.

«Due non si sono nemmeno presentati – spiega il segretario nazionale Raffaele Tuttolomondo – mentre altri tre avrebbero deciso di rinunciare dopo aver vissuto direttamente le difficoltà quotidiane del carcere, tra aggressioni, calci, pugni e situazioni di forte pressione emotiva e psicologica».

Una situazione che si inserisce in un quadro di carenza di organico, con conseguenze dirette sull’organizzazione dei turni e sulla gestione delle sezioni detentive. Il Sinappe denuncia riposi settimanali saltati e carichi di lavoro sempre più pesanti, con gli agenti costretti a coprire continuamente i vuoti di personale.

Tra le criticità più rilevanti, il sindacato segnala anche l’impiego di poliziotti con appena un mese di servizio, che verrebbero lasciati soli in sezioni con circa cento detenuti. Una condizione che, secondo l’organizzazione, espone gli operatori a rischi quotidiani e non può essere considerata normale amministrazione.

«Servono interventi immediati»

Il Sinappe sottolinea inoltre che la casa circondariale di Biella, classificata come istituto di primo livello ad incarico superiore, avrebbe una carenza di organico particolarmente significativa rispetto ad altre strutture della stessa fascia, citando gli istituti di Genova, Verona, Firenze e Milano.

Tra le richieste avanzate figurano l’assegnazione di nuove unità di personale, anche in missione, e il potenziamento delle figure professionali di supporto. Il sindacato, pur riconoscendo gli sforzi dell’attuale direttore, richiama inoltre le difficoltà nella gestione dell’istituto aggravate dalla mancanza di due vice direttori.

Nei giorni scorsi il Si.N.A.P.Pe aveva già organizzato una protesta davanti alla Prefettura per portare all’attenzione delle istituzioni le condizioni del carcere biellese. Ma, stando a quanto riferito dall’organizzazione, da allora non sarebbero arrivate risposte concrete da parte dell’amministrazione penitenziaria.

«Non siamo più di fronte a semplici difficoltà organizzative, ma a una situazione di emergenza che mette seriamente a rischio l’incolumità fisica e psicologica delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria – continua Tuttolomondo -. I colleghi continuano a subire aggressioni, lavorano con organici ridotti all’osso, affrontano turni massacranti e, in alcuni casi, vengono lasciati soli nelle sezioni detentive con decine e decine di detenuti. Chiediamo rispetto, sicurezza e dignità professionale. I poliziotti penitenziari non possono continuare a pagare sulla propria pelle le carenze organizzative e la mancanza di interventi concreti. Noi non ci stiamo più! Vogliamo che i nostri colleghi siano tutelati, rispettati e messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Questo non è più lavorare: è una condizione di disperazione totale. L’Amministrazione intervenga immediatamente, prima che sia troppo tardi».

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