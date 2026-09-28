Bimbo di 5 anni investito: è stata l’ex del padre

Un bambino investito e una donna arrestata per tentato omicidio. Ancora da chiarire la vicenda accaduta a Torino, dove un’automobile, nella tarda serata di sabato 26 settembre, ha travolto il piccolo di 5 anni che si trovava con la famiglia. La donna alla guida, italiana di 24 anni, è fuggita subito ed è stata poi fermata dai carabinieri. Il padre del bambino la avrebbe riconosciuta: “È la mia ex”.

Bambino investito dall’ex del padre

L’incidente è avvenuto nel quartiere San Donato, a Torino. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava passeggiando con il padre, la sorella e un’amica di famiglia, quando una vettura ha sbandato all’incrocio e ha investito il piccolo dopo aver tentato di travolgere il padre. La donna, a bordo della propria auto, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente: i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

A dover essere chiarito innanzitutto è “il rapporto con il padre del bambino”, ex compagno della 24enne. Sarebbe da verificare, inoltre, la presenza, all’interno della vettura della giovane donna, di un’altra persona, forse un amico o un nuovo fidanzato. La 24enne, secondo quanto riferito dall’avvocato sulla base di una conversazione avuta dalla madre con la figlia dopo i fatti, avrebbe negato di aver investito il bambino. Anche la circostanza della fuga subito dopo l’incidente viene contestata dalla difesa: “Sembra che non sia scappata, è stata fermata subito dopo”.

Soccorso il bambino: non è in pericolo di vita

Chiamati dalle persone presenti sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118. Il bimbo, che era a piedi, ha riportato un trauma addominale e toracico ed è stato portato all’ospedale Regina Margherita dopo essere stato trattato dai sanitari dell’ambulanza. È sempre rimasto vigile. Non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.

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Immagine di repertorio

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