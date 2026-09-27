Incidente sulla provinciale: tre auto coinvolte, paura per i feriti

Incidente sulla provinciale. Tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro l’altro pomeriggio sulla SP11, nel territorio di Vercelli, lungo la strada che porta a San Germano Vercellese.

Incidente sulla provinciale

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale medico del 118.

Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo di una delle vetture e i vigili del fuoco l’hanno estratta dopo un lungo lavoro. I feriti sono stati affidati ai sanitari, presente con due ambulanze medicalizzate.

Resta da ricostruire la sequenza e la dinamica del scontro, che ha creato anche non pochi problemi alle circolazione, dove il traffico è risultato parecchio rallentato.

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