Cronaca
Incidente sulla provinciale: tre auto coinvolte, paura per i feriti
Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo
Incidente sulla provinciale. Tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro l’altro pomeriggio sulla SP11, nel territorio di Vercelli, lungo la strada che porta a San Germano Vercellese.
Incidente sulla provinciale
Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale medico del 118.
Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo di una delle vetture e i vigili del fuoco l’hanno estratta dopo un lungo lavoro. I feriti sono stati affidati ai sanitari, presente con due ambulanze medicalizzate.
Resta da ricostruire la sequenza e la dinamica del scontro, che ha creato anche non pochi problemi alle circolazione, dove il traffico è risultato parecchio rallentato.
LEGGI ANCHE: Incidente mortale sulla A4: si cerca il pirata della strada
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato