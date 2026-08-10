Addio all’ex velocista Livio Berruti, campione olimpico a Roma 1960

E’ morto a 87 anni in una clinica torinese Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960.

Berruti si è spento a 87 anni nella serata di ieri, 9 agosto, dopo un periodo di malattia.

Nato a Torino il 19 maggio 1939, Berruti conobbe l’atletica al liceo Cavour, divenendo il più veloce dell’istituto. Sognava il tennis, ma i suoi ottimi risultati nelle gare di velocità lo spinsero a insistere sull’atletica. Pochi anni dopo divenne campione olimpionico, primo velocista europeo a trionfare nei 200 metri maschili. Era il 3 settembre del 1960: in appena due ore corse la semifinale in 20.5, eguagliando il primato mondiale, vincendo poi la finale nello stesso tempo davanti allo statunitense Lester Carney (20.6) e al francese del Senegal Abdou Seye (20.7). Nel 2006 ha portato la bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino, la sua città.

Il nome di Livio Berruti è su una delle targhe della Walk of Fame dello sport italiano a Roma. Fu una delle leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro.

Al termine della sua carriera agonistica, entrò nel settore della comunicazione, per poi essere assunto da Zegna.

Come appreso da Ansa, i funerali sono previsti in forma privata.

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Immagine Ansa

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