È morto il cantautore Francesco Guccini

Sta destando profonda e diffusa commozione anche nel Biellese la notizia della morte di Francesco Guccini, tra i più celebri e amati cantautori italiani.

Musicista e scrittore, Guccini si è spento questa mattina a 86 anni nella sua Pavana, sull’Appennino tosco-emiliano, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. A renderlo noto, come riporta La Stampa, è stata la sua famiglia, sottolineando che «nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata».

La famiglia, «nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre».

Guccini aveva scelto ormai da anni di stare lontano dal palco, ma tanti biellesi ancora ricordano con affetto e nostalgia il mitico concerto del 2001, nel campo sportivo della vicina Tavagnasco, nell’ambito di Tavagnasco Rock. Quella serata viene ancora oggi ricordata come uno degli appuntamenti più importanti della storica rassegna musicale.

I concerti nel Biellese

Guccini si esibì più volte anche nel Biellese. Nel lontano 1989 fu protagonista di un concerto definito all’epoca “indimenticabile” al Chiostro di San Sebastiano. Un evento accompagnato dalle polemiche, perché la splendida cornice cittadina riuscì ad ospitare soltanto 1400 spettatori, lasciando l’amaro in bocca ai tantissimi che non riuscirono a trovare un biglietto.

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