Addio a Ruggero Fontana, aveva 64 anni.

Addio a Ruggero Fontana, aveva 64 anni

Lutto nel mondo della pesca sportiva per la scomparsa, nei giorni scorsi, di Ruggero Fontana, morto all’età di 64 anni. Figura molto conosciuta a Ghemme, era presidente dell’Associazione dilettantistica pescatori ghemmesi e punto di riferimento per tanti appassionati del territorio.

Fontana è stato per anni anche titolare dell’officina di autoriparazioni di via Romagnano, attività che lo aveva reso noto in paese ben oltre l’ambito sportivo. Accanto al lavoro, coltivava con passione la pesca – sia in acqua dolce che salata – e la raccolta dei funghi, una tradizione che amava condividere con amici e conoscenti.

L’impegno in ambito associativo

Il suo impegno nel mondo associativo è stato significativo anche a livello provinciale: aveva ricoperto il ruolo di responsabile della pesca di superficie nel comitato della Fipsas di Novara. Sotto la sua guida, l’associazione pescatori di Ghemme è cresciuta fino a contare centinaia di iscritti, diventando una realtà importante anche dal punto di vista agonistico.

Già nei primi anni Duemila, Fontana si era fatto promotore di progetti per valorizzare l’area dei laghetti lungo il Sesia, immaginando un utilizzo più ampio degli spazi naturali, capace di attrarre famiglie e turisti attraverso percorsi ciclopedonali, attività didattiche e interventi di riqualificazione ambientale.

Celebrato il funerale

Lascia la moglie e due figli. Il funerale è stato celebrato mercoledì nella chiesa parrocchiale del paese. Una perdita che lascia un vuoto profondo nella comunità locale e tra tutti coloro che ne hanno condiviso la passione e l’impegno. Lo riporta Notizia Oggi

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