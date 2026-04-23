Bimbo di due anni cade dal secondo piano: salvato dai fili per stendere.

Bimbo di due anni cade dal secondo piano: salvato dai fili per stendere

Se la disgrazia non ha avuto esiti tragici, è stato grazie ai fili per stendere la biancheria tesi sul balcone di sotto. Attimi di forte apprensione qualche giorno fa a Cuorgnè, nel Canavese, dove un bambino di appena due anni è precipitato dal secondo piano di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 19, con l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 di Azienda Zero e l’équipe del servizio regionale di elisoccorso, che ha disposto il trasferimento urgente del piccolo all’ospedale “Regina Margherita” di Torino. Il bambino è stato trasportato in codice rosso, principalmente per la dinamica dell’incidente e l’altezza della caduta, ma al momento dei soccorsi risultava vigile e cosciente.

La caduta attutita dai fili per la biancheria

Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe stata parzialmente attutita da uno stendibiancheria posto al piano inferiore, circostanza che potrebbe aver limitato le conseguenze. Il piccolo, sfuggito per pochi istanti al controllo della madre presente in casa, si sarebbe sporto troppo, precipitando per circa quattro metri.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il piccolo si trova ora ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale “Regina Margherita” di Torino. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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