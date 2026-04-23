Ucciso da un tir mentre cammina di notte tra le corsie dell’autostrada.

Ucciso da un tir mentre cammina di notte tra le corsie dell’autostrada

Una notte dai contorni ancora poco chiari, segnata forse da un litigio, una decisione improvvisa e un epilogo drammatico. È quella in cui ha perso la vita un uomo di 45 anni di Asti, travolto da un mezzo pesante lungo l’autostrada A21, nei pressi della barriera di Villanova, in direzione Piacenza.

E’ accaduto l’altra notte. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si trovava in auto con un conoscente quando, durante il rientro, sarebbe scoppiata una discussione. A seguito del diverbio, il 45enne sarebbe sceso dal veicolo, ritrovandosi da solo in carreggiata nel cuore della notte. Da quel momento, la situazione è precipitata.

Travolto mentre camminava tra le corsie

Pochi minuti dopo, mentre camminava tra la corsia di sorpasso e quella di marcia dell’autostrada, è stato investito da un tir guidato da un autotrasportatore di nazionalità croata. L’impatto è stato fatale. L’autista del mezzo pesante, sotto choc, ha riferito agli agenti di essersi trovato improvvisamente l’uomo davanti, senza il tempo necessario per evitarlo nonostante un tentativo di sterzata. E’ comunque sotto indagine per omicidio colposo.

Nel frattempo, anche l’amico con cui la vittima aveva trascorso la serata è finito sotto indagine per omicidio colposo. Agli investigatori avrebbe raccontato di un comportamento alterato da parte dell’uomo già nelle ore precedenti, ipotizzando anche un possibile stato di alterazione. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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